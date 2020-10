UPDATED STANDINGS THROUGH SIX WEEKS:

*****

Josh: 26-18-1

Aaron: 26-18-1

Tom: 23-21-1

Mike: 23-21-1

Big E: 20-24-1

*****

No change in the standings after Week 6 because everyone went 3-3 last week. Onto Week 7!

Mike: New York

Tom: New York

Big E: Philadelphia

Aaron: Philadelphia

Josh: Philadelphia

Mike: Washington

Tom: Dallas

Big E: Dallas

Aaron: Dallas

Josh: Dallas

Mike: Buffalo

Tom: Buffalo

Big E: Buffalo

Aaron: Buffalo

Josh: Buffalo

Mike: New Orleans

Tom: New Orleans

Big E: New Orleans

Aaron: New Orleans

Josh: New Orleans

Mike: Green Bay

Tom: Green Bay

Big E: Green Bay

Aaron: Green Bay

Josh: Green Bay

Mike: Cleveland

Tom: Cleveland

Big E: Cleveland

Aaron: Cleveland

Josh: Cleveland

Mike: Tennessee

Tom: Tennessee

Big E: Pittsburgh

Aaron: Pittsburgh

Josh: Pittsburgh

Mike: Atlanta

Tom: Detroit

Big E: Atlanta

Aaron: Atlanta

Josh: Atlanta

Mike: Los Angeles

Tom: Los Angeles

Big E: Los Angeles

Aaron: Los Angeles

Josh: Los Angeles

Mike: San Francisco

Tom: New England

Big E: San Francisco

Aaron: New England

Josh: New England

Mike: Kansas City

Tom: Kansas City

Big E: Kansas City

Aaron: Kansas City

Josh: Kansas City

Mike: Tampa Bay

Tom: Las Vegas

Big E: Las Vegas

Aaron: Las Vegas

Josh: Las Vegas

Mike: Arizona

Tom: Seattle

Big E: Seattle

Aaron: Seattle

Josh: Seattle

Mike: Los Angeles

Tom: Chicago

Big E: Chicago

Aaron: Los Angeles

Josh: Los Angeles