UPDATED STANDINGS THROUGH TEN WEEKS:

*****

Aaron: 45-35-1

Josh: 44-36-1

Mike: 44-36-1

Tom: 43-37-1

Big E: 41-39-1

*****

Thins are starting to tighten up a bit in the picks standings!

Mike: Seattle

Tom: Seattle

Big E: Seattle

Aaron: Seattle

Josh: Arizona

Mike: Cincinnati

Tom: Cincinnati

Big E: Cincinnati

Aaron: Washington

Josh: Washington

Mike: New Orleans

Tom: Atalanta

Big E: Atlanta

Aaron: New Orleans

Josh: New Orleans

Mike: Pittsburgh

Tom: Pittsburgh

Big E: Jacksonville

Aaron: Pittsburgh

Josh: Pittsburgh

Mike: New England

Tom: New England

Big E: New England

Aaron: Houston

Josh: New England

Mike: Cleveland

Tom: Philadelphia

Big E: Cleveland

Aaron: Cleveland

Josh: Cleveland

Mike: Detroit

Tom: Carolina

Big E: Detroit

Aaron: Carolina

Josh: Carolina

Mike: Baltimore

Tom: Baltimore

Big E: Tennessee

Aaron: Baltimore

Josh: Baltimore

Mike: Miami

Tom: Miami

Big E: Miami

Aaron: Miami

Josh: Miami

Mike: Los Angeles

Tom: Los Angeles

Big E: Los Angeles

Aaron: Los Angeles

Josh: Los Angeles

Mike: Green Bay

Tom: Green Bay

Big E: Green Bay

Aaron: Green Bay

Josh: Green Bay

Mike: Minnesota

Tom: Minnesota

Big E: Minnesota

Aaron: Minnesota

Josh: Minnesota

Mike: Kansas City

Tom: Kansas City

Big E: Kansas City

Aaron: Kansas City

Josh: Kansas City

Mike: Tampa Bay

Tom: Tampa Bay

Big E: Los Angeles

Aaron: Tampa Bay

Josh: Tampa Bay