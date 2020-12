UPDATED STANDINGS THROUGH TWELVE WEEKS:

*****

Aaron: 56-40-1

Josh: 54-42-1

Mike: 53-43-1

Tom: 48-48-1

Big E: 47-49-1

*****

Josh and Mike picked up some ground on Aaron, while Tom and Ian slipped further down the standings last week. What will Week 13 bring?

Mike: Tennessee

Tom: Tennessee

Big E: Cleveland

Aaron: Tennessee

Josh: Tennessee

Mike: Las Vegas

Tom: New York

Big E: Las Vegas

Aaron: New York

Josh: Las Vegas

Mike: Miami

Tom: Miami

Big E: Miami

Aaron: Miami

Josh: Miami

Mike: Houston

Tom: Houston

Big E: Indianapolis

Aaron: Houston

Josh: Indianapolis

Mike: Chicago

Tom: Chicago

Big E: Chicago

Aaron: Chicago

Josh: Chicago

Mike: New Orleans

Tom: New Orleans

Big E: New Orleans

Aaron: Atlanta

Josh: New Orleans

Mike: Seattle

Tom: Seattle

Big E: Seattle

Aaron: Seattle

Josh: Seattle

Mike: Los Angeles

Tom: Arizona

Big E: Arizona

Aaron: Arizona

Josh: Arizona

Mike: Los Angeles

Tom: Los Angeles

Big E: Los Angeles

Aaron: Los Angeles

Josh: New England

Mike: Green Bay

Tom: Green Bay

Big E: Green Bay

Aaron: Green Bay

Josh: Green Bay

Mike: Kansas City

Tom: Kansas City

Big E: Kansas City

Aaron: Kansas City

Josh: Kansas City

Mike: Washington

Tom: Pittsburgh

Big E: Washington

Aaron: Pittsburgh

Josh: Pittsburgh

Mike: Baltimore

Tom: Dallas

Big E: Dallas

Aaron: Baltimore

Josh: Baltimore

Mike: San Francisco

Tom: San Francisco

Big E: San Francisco

Aaron: San Francisco

Josh: Buffalo