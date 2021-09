Pasemos a ver las interrogantes que deben comenzar a ser contestadas mañana cuando los Dolphins visiten a los Patriots de New England. Empecemos por el mariscal de campo (QB) Tagovailoa. Durante la pretemporada hemos visto a un jugador físicamente mejor desarrollado, más fuerte. En el campo de entrenamiento lucio preciso, y sobre todo “tapó la boca” de muchos de sus críticos cuando lució muy en los pases largos, además de demostrar que sabe usar sus armas ofensivas a la perfección, cuando constantemente hacia lucir mal a la defensa conectando pases a los veloces Jaylen Waddle, Albert Wilson y Jakeem Grant. Durante los juegos pretemporada vimos muy poco de Tagovailoa pero demostró movilidad y habilidad para mover la ofensiva. Pero para que Tagovailoa pueda tener una buena temporada el trabajo de la línea ofensiva debe ser uno aceptable. Para el juego de mañana el tacle izquierdo (LT) Austin Jackson fue removido de la reserva por Covid 19 hace unas pocas horas, de no poder jugar mañana se mencionan como sustitutos Greg Little, jugador recién adquirido de los Panthers de Carolina, y el novato Liam Eichenburg. Esta situación abre la puerta para que Tagovailoa sea atacado por esa esquina por el dúo de Mathew Judon y Josh Uche, ambos lucieron muy bien en la pretemporada. El resto de la línea ofensiva deben ser: Solomon Kindley como guardia izquierdo (LG), Michael Deiter en el centro (C), Jesse Davis tacle derecho (RT) y Robert Hunt como guardia derecho (RG). Una de las líneas ofensivas más jóvenes de la NFL que tendrán que probar que pueden sostener su posición por poco mas de 2 segundos para dar espacio a la carrera por parte de Myles Gaskins, o a que Tagovailoa encuentre a sus recibidores abiertos (WR) DeVante Parker, Waddle, Grant, Wilson, y su ala cerrada (TE) Mike Gesicki.

Por varias temporadas he cubierto semana tras semana a nuestros Miami Dophins. Pero, como si se repitiera un capitulo de una mini serie de televisión las interrogantes son las mismas año tras año. Para esta temporada la prensa, y muchos de los que cubren los Dolphins se encargaron de crear una verdadera mini serie, una novela, cuando semana tras semana durante los entrenamientos “sacaban a pasear el fantasma” de una supuesta negociación entre los Dolphins y los Texans de Houston. Creo que en mucho tiempo no habíamos visto una distracción entre fanáticos tan grande. Todos los días alguien tenía “una fuente interna” que le daba información de una transacción inexistente. Al final la realidad es que el mariscal de campo (QB) se llama Tua Tagovailoa.

