Luego de la derrota de los Dolphins de Miami frente a los Colts de Indianápolis fueron muchos los que pensaron que habría cambios en el equipo de trabajo de Brian Flores. Fueron muchos los rumores y las conjeturas de quién saldría del equipo. Se habló de una reunión donde Flores, Chris Grier el Gerente General y Stephen Ross el dueño, tomarían decisiones drásticas. Pero llegó el miércoles y Flores se presentó a la conferencia de prensa hablando de que el plan trazado seguía su curso, que había progreso en el juego de los Dolphins. Flores fue más lejos aun al decir que el tan criticado sistema ofensivo y las jugadas llamadas por Charlie Frye eran de su agrado. Flores fue criticado en la transmisión en vivo del juego el pasado domingo, y luego durante toda la semana, ya que ninguno de sus Coordinadores Ofensivos, Eric Studesville y George Godsey llama las jugadas ofensivas. La ofensiva de Miami deja mucho que desear, están en la posición número 23, pero de las 21 estadísticas ofensivas medidas por la liga están del número 25 al 31 en 11 de ellas. Pero, para Flores aquí no ha pasado nada y todo va según el plan trazado. De Chris Grier se dice que todavía muchos entendidos en materia de football no entienden por qué conserva su trabajo. Este habló muy poco durante la semana pero, en lo que pareció un mensaje al equipo al estilo Adam Gase, envió a Jakeem Grant a los Bears de Chicago. Por el momento para Flores y Grier todo está funcionando como planeado y no hay por qué apretar el “botón del pánico”.

Mañana domingo los Dolphins se enfrentan a los Bucaneers de Tampa Bay junto a la leyenda, su mariscal de campo (QB) Tom Brady. Los Dolphins han estado haciendo movimientos de último momento tratando de presentar el mejor personal disponible frente a Tampa. Para eso han activado a Raekwon Davis, Isaiah Ford y Jabaal Sheard. Davis y Sheard vendrán a poner presión desde la línea defensiva, ambos son capaces de llegar hasta Brady para neutralizar su juego aéreo. La defensa de los Dolphins, que en papel debe ser su lado fuerte, en momentos claves no ha detenido los avances del contrario. Muchos aducen la situación a los problemas de la ofensiva, ya que la ofensiva no les ha brindado tiempo de reposición produciendo posesiones largas y en los momentos claves la fatiga se ha hecho notar en la defensa. En este partido no hay mucho que buscar, la ofensiva de Tampa y Brady se enfrentan a la defensa de Miami y Xavien Howard. Miami debe aprovechar la ausencia de Rob Gronkowski, el principal blanco de Brady en la zona roja para tratar de anular la ofensiva de los Bucaneers. Por su parte los Dolphins son una incógnita del lado ofensivo del ovoide. Jacoby Brissett el mariscal de campo (QB) de los Dolphins ha sido silenciado en los primeros tres cuartos los pasados dos domingos. De eso suceder en Tampa será una tarde larga para los Dolphins.

Ha sido una semana de especulaciones donde Grant fue el sacrificio de Flores para enviar un mensaje a su camerino. ¿Funcionará la ofensiva? ¿Seguirá viéndose un equipo sin ganas o hambre de ganar? Mañana los sabremos. ¡Vamos FINS¡