UPDATED STANDINGS THROUGH FOUR WEEKS:

Things are still pretty tight, but everyone made up a little bit of ground on Josh, despite everyone failing to predict a Cincinnati-Philadelphia tie. Here are this week’s picks:

TAMPA BAY BUCCANEERS @ CHICAGO BEARS Mike: Tampa Bay Tom: Tampa Bay Big E: Tampa Bay Aaron: Chicago Josh: Tampa Bay LOS ANGELES RAMS @ WASHINGTON FOOTBALL TEAM Mike: Los Angeles Tom: Los Angeles Big E: Los Angeles Aaron: Los Angeles Josh: Los Angeles BUFFALO BILLS @ TENNESSEE TITANS Mike: Tennessee Tom: Buffalo Big E: Tennessee Aaron: Buffalo Josh: Buffalo PHILADELPHIA EAGLES @ PITTSBURGH STEELERS Mike: Pittsburgh Tom: Pittsburgh Big E: Pittsburgh Aaron: Pittsburgh Josh: Pittsburgh ARIZONA CARDINALS @ NEW YORK JETS Mike: Arizona Tom: Arizona Big E: Arizona Aaron: Arizona Josh: Arizona LAS VEGAS RAIDERS @ KANSAS CITY CHIEFS Mike: Kansas City Tom: Kansas City Big E: Kansas City Aaron: Kansas City Josh: Kansas City JACKSONVILLE JAGUARS @ HOUSTON TEXANS Mike: Houston Tom: Jacksonville Big E: Jacksonville Aaron: Houston Josh: Houston CINCINNATI BENGALS @ BALTIMORE RAVENS Mike: Baltimore Tom: Baltimore Big E: Cincinnati Aaron: Baltimore Josh: Baltimore CAROLINA PANTHERS @ ATLANTA FALCONS Mike: Carolina Tom: Atlanta Big E: Atlanta Aaron: Atlanta Josh: Atlanta MIAMI DOLPHINS @ SAN FRANCISCO 49ERS Mike: San Francisco Tom: Miami Big E: Miami Aaron: Miami Josh: San Francisco DENVER BRONCOS @ NEW ENGLAND PATRIOTS Mike: New England Tom: New England Big E: Denver Aaron: New England Josh: New England

